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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شهرين من طرحه.. فيلم Oppenheimer يدخل نادي المليار دولار

Oppenheimer
Oppenheimer

دخل فيلم Oppenheimer نادي المليار بعد أكثر من شهرين ونصف على طرحه في دور العرض العالمية، في تصاعد مستمر ومتزايد في أرقام إيراداته. 

 

ومن المتوقع أن يحقق Oppenheimer مليار دولار بعد نهاية عطلة الأسبوع الحالي، ووصلت أرقامه حتى الآن إلى حوالي 930 مليون دولار عالميا، و322 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي. 

 

فيلم Oppenheimer حظي بحملة دعائية كبيرة من قبل شركة إنتاجه بعدما بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 100 مليون دولار، لإعادة تقديم قصة صنع القنبلة الذرية الأولى في العالم. 

 

وأجاد صناع Oppenheimer في تقديم تفاصيله، بداية من السيناريو المقتبس من رواية شهيرة، مرورا بالتصوير والموسيقى التصويرية، وشريط الصوت، والمونتاج، وصولا إلى الآداء التمثيلي القوي من أبطاله، وأصبح المنافس الأقوى والأقرب للفوز في موسم الجوائز المرتقب.

 

وشارك في بطولة Oppenheimer الممثل الشهيرة كيليان مورفي الذي لعب شخصية البطل روبرت أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية الذي ندم على مشروعه الأبرز في مشواره، إلى جانب كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، فلورنس بيو، جيسون كلارك، كينيث براناه، رامي مالك، كايسي أفليك، جاري أولدمان، وغيرهم

 

Oppenheimer البوكس اوفيس فيلم Oppenheimer كيليان مورفي كينيث براناه فلورنس بيو

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