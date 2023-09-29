موعد مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق سانت جورج في إطار اياب منافسات دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وتقام مباراة الأهلي وسانت جورج في إياب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا اليوم الجمعة في تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة .

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ويلتقي الأهلي مع سان جورج، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات إياب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

وتذاع مباراة الأهلي وسانت جورج عبر قنوات بي ان سبورتس.

وتمكن الأهلي من الفوز على سان جورج في لقاء الذهاب بنتيجة 3-0 سجل حسين الشحات هدفين وأحمد عبد القادر هدف وحيد.

وكان الأهلي قد حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد الرياضي المغربي، بنتيجة 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب