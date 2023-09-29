موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار في إياب دور ال ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية .

وتقام مباراة الزمالك وارتا سولار غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة .

وتأهل الزمالك إلى بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري في الموسم الماضي.



وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وارتا سولار بهزيمة الفريق الأبيض بهدفين على استاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.





وأحرز هدفى مباراة الزمالك وأرتا سولار، جابريل دادزي الهدف الأول بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه الهدف الثاني في الدقيقة 60.

