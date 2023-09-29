بوتين وقديروف يناقشان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم فكرة تشييد مسجد في جنوب بوتوفو قرب العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - مساء أمس /الخميس/-.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان العديد من القضايا وعلى رأسها العملية العسكرية الروسية في أوكرانية ومشاركة المقاتلين الشيشانيين في تلك العملية، فضلا عن الأوضاع الأجتماعية في جمهورية الشيشان.