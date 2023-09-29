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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند: علاقاتنا الثقافية والشعبية مع روسيا وثيقة

صدى البلد

أكدت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الهندية ميناكاشي ليخي، أمس /الخميس/ ارتباط الهند وروسيا بعلاقات ثقافية وشعبية وثيقة.


جاء ذلك في صريحات صحفية أدلت بها الوزيرة الهندية عقب حضورها حفلا موسيقيا نظمته السفارة الروسية في نيودلهي وشاركت فيه فرقة موسيقية من مدينة سان بطرسبرج إحدى أكبر المدن الروسية. 


وأعربت الوزيرة الهندية عن إعجابها بأداء الفرقة الموسيقية ، وقالت " إننا نرتبط بعلاقات ثقافية وشعبية وثيقة منذ فترة طويلة ترجع إلى ما قبل استقلال الهند، وأن الشىء المشترك بين روسيا والهند هو استمرار تماسك علاقاتهما على الرغم من كافة التحديات التى واجهت البلدين ".


وأضافت قائلة، إن الثقافة تساعد على تسهيل التعامل والتفاهم بصورة أفضل بين الشعوب ، وقد أثبت التاريخ تماسك العلاقات بين البلدين ، وأن نمو العلاقات الشعبية بكثافة وثراء عمليات التبادل الثقافي يعتبرا من أقوى دعائم العلاقات الهندية الروسية. 


ومن جانبه، قال حاكم مدينة سان بطرسبرج فلاديمير كنيجينين، إن "الهند تعتبر شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا بالنسبة لنا، ونحن نريد دعم العلاقات الاقتصادية والثقافية القائمة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات فى مجالات السياحة والبحوث".. مشيرا إلى أن الإيرادات التجارية بين سان بطرسبرج والهند تضاعفت خلال العام الماضي وأن حركة التبادل التجاري تتنامى بأرقام قياسية، وأن نسبة النمو بلغت 92%.

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