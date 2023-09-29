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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة قراصنة هندية تستهدف مواقع إلكترونية عسكرية وبرلمانية كندية

صدى البلد

 تواجه الحكومة الفيدرالية الكندية هجمات إلكترونية واضحة هذا الأسبوع، حيث تزعم مجموعة قراصنة في الهند أنها زرعت الفوضى في أوتاوا.


وقالت القوات المسلحة الكندية، أمس /الخميس/، إن موقعها الإلكتروني أصبح غير متاح لمستخدمي الهواتف المحمولة، ولكن تم إصلاحه في غضون ساعات قليلة.


وقال الجيش إن الموقع منفصل عن المواقع الحكومية الأخرى، مثل الموقع الذي تستخدمه وزارة الدفاع والشبكات العسكرية الداخلية. ولا يزال الحادث قيد التحقيق.


وقال بيان صادر عن المتحدثة أندريه آن بولين اليوم : "ليس لدينا ما يشير إلى تأثيرات أوسع نطاقا على أنظمتنا". وفي الوقت نفسه، استمرت صفحات مختلفة على موقع مجلس العموم في التحميل ببطء أو بشكل غير كامل اليوم بسبب الهجوم المستمر الذي يقول المسؤولون إنه بدأ صباح الاثنين.
وقالت إدارة مجلس العموم إنها تواجه هجوما موزعا، والذي يحدث عندما تغمر الروبوتات موقع ويب بزيارات متعددة وتتسبب في توقف التحميل بشكل صحيح.


وقالت المتحدثة أميلي كروسون في بيان صباح الخميس: "مع ذلك، قد لا تستجيب بعض المواقع لفترة قصيرة.. قام فريق دعم تكنولوجيا المعلومات في مجلس العموم، بالتعاون مع شركائنا، بتنفيذ تدابير التخفيف وإعادة الخدمات إلى مستويات الخدمة المناسبة.. ولا يزال فريق تكنولوجيا المعلومات يراقب باستمرار مثل هذه الأنشطة."


بدورها، شهدت هيئة الانتخابات الكندية أيضًا هجومًا لحجب الخدمة لمدة ساعة تقريبًا، بدءًا من منتصف ليل الأربعاء تقريبًا، بتوقيت أوتاوا.


وأعلنت مجموعة قرصنة تدعى " القوة السيبرانية الهندية" مسؤوليتها عن الحوادث التي تأثر بها الجيش وهيئة الانتخابات الكندية، ويبدو أنها تمكنت من التسلل إلى عدد قليل من المواقع الإلكترونية المملوكة لشركات صغيرة في كندا.


وأشارت المجموعة إلى قول رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، للبرلمان في 18 سبتمبر إن هناك "مزاعم موثوقة" بتورط الهند في مقتل الناشط السيخي من أجل الاستقلال هارديب سينغ نيجار، الذي كان مطلوبًا من قبل الهند لسنوات وقُتل بالرصاص في يونيو خارج معبد في مقاطعة بريتش كولومبيا.
 

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