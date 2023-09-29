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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام أسطوري غير مسبوق لمهرجان سماع الدولي وملتقى الأديان "هنا نصلي معًا" على مسرح السور الشمالي

صدى البلد

اخُتتمت الليلة، فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السادسة عشر، وملتقى الأديان في دورته التاسعة تحت شعار "هنا نصلي معًا" على مسرح السور الشمالي، وسط حشد جماهيري كبير وغير مسبوق.


بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، أعقبه إلقاء أشعار صوفية، وتقديم فقرات الحفل للفنان هاني عبد الحي وفيروز عبد الفتاح، ثم بدأ الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، في تقديم الاحتفالية من خلال الفرق المشاركة، حيث قدمت كل فرقة ثقافة دولتها في فن السماع وهي كل من البوسنة والصين الكونغو برازفيل وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وإندونيسيا وتتارستان واليمن وقبرص وباكستان ومصر، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مُقيمة في مصر.


كما شاركت فرقة سماع للرقص الصوفى المولوى بتقديم لوحة فنية بديعة على موسيقات وإنشاد الدول المختلفة، تلا ذلك تقديم الفنان انتصار لورشة دولية بعنوان "سيدنا النيي" ثم أنشودة المهرجان التي تعبر عن المحبة والتسامح والسلام بكل لغات العالم، كما رفع الحضور كشافات الهاتف المحمول، وأعلام الدول المشاركة يتخللها لوحة رسالة سلام إلى العالم حملها الفنان انتصار عبد الفتاح. 


وكرم د. وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وقطاع الفنون التشكيلية، د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التعاون الدولي الأسبق والفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، بعض الشخصيات بإهدائها درع المهرجان وشهادات التقدير وهم كل من الأسقف ديزموند توتو " جنوب إفريقيا" وتسلمها السكرتير الأول ثيميلي، وجوزيبي سكاتولين" إيطاليا" وتسلمتها رافيلا بنتانجيلو، وتوماس ميرتون اوكسو" أمريكا" السكرتير الأول ايرين تاريوت، بالإضافة إلى تكريم متحف الذاكرة والتسامح " المكسيك" وتسلمها المسئول الثقافي والاقتصادي إدواردو فراجوسو، كما تم تكريم ضيف شرف المهرجان الكونغوبرازفيل، وذلك بحضور بعض سفراء الدول، وحشد من الإعلاميين والصحفيين والجمهور.


وقال انتصار عبد الفتاح، خلال حفل الختام-إن د. وليد قانوش حضر ختام الحفل نيابة عن د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، كما حرص د. أشرف العربي، على الحضور باعتباره، شريكا وداعما لفكرة مهرجان سماع الطبول على مدار الدورات السابقة، مشيرا إلى مرور ١٦ عاما على انطلاق مهرجان سماع الدولي، والذي أصبح يتمتع بمكانة دولية وجماهيرية كبيرة، حيث يصدر منتجا ثقافيا إلى مختلف أنحاء العالم يتمثل في رسالة سلام للتأكيد على التواصل الإنساني وجوهر الأديان والمحبة والتسامح والسلام. 


يذكر أن فعاليات المهرجان أقيمت تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم وزارة الثقافة، وقطاعاتها المختلفة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآًثار متمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب. 
 

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