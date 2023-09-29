وزير الخارجية التونسي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع جنوب أفريقيا

بحث نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس /الخميس/، في إطار زيارته إلى جنوب إفريقيا بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثانية من المشاورات السياسية تونس - جنوب إفريقيا، مع عدد من المسؤولين من حكومة جنوب أفريقيا وعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة هناك وممثّلين عن القطاع الخاص، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الوزير بحث مع Mtho XULU، رئيس غرفة التجارة والصناعة الجنوب إفريقية، وSindiswa Mazmo رئيسة منتدى النساء رائدات الأعمال بجنوب إفريقيا، بحضور سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين تونس وجنوب إفريقيا في أفق تشكيل مجلس الأعمال التونسي الجنوب إفريقي.



من ناحية أخرى، أجرى الوزير لقاءات مع سفراء عدد من الدول التي تغطيها البعثة فضلا عن عمداء السلك الدبلوماسي ببريتوريا، حيث عبر الوزير عن اعتزاز تونس بانتمائها الإفريقي وتشبّثها بقيم التسامح والانفتاح داعيا إلى معالجة الأسباب العميقة وراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

