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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات ثنائية بين الهند والولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية

صدى البلد

عقد وزير الشئون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار"، أمس /الخميس/، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وأعرب الوزيران عن أملهما في أن تؤدي هذه المحادثات إلى نتائج إيجابية . 


وقال وزير الخارجية الأمريكي -في تصريحات صحفية- إنه تم إجراء مباحثات طيبة جداً، وإنه يتطلع للأمام بالنسبة لنتائج هذه المباحثات، لافتا إلى أن الجانبين كانا قد أجريا مباحثات طيبة للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية خلال اجتماعات مجموعة العشرين وفي نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه مازال يتطلع للأمام. 


من جانبه، أعاد وزير الشئون الخارجية الهندي إلى الأذهان الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، وقال إنه يتطلع لزيارة بلينكن لنيودلهي لحضور "حوار 2+ 2".


وكان قد تم إجراء الجولة الرابعة من هذا الحوار بين الهند والولايات المتحدة في واشنطن خلال شهر أبريل من العام الماضي، حيث قام جايشانكار ووزير الدفاع الهندي راجناث سينج بتمثيل الجانب الهندي، بينما قام بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتمثيل الجانب الأمريكي.


وأعرب وزير الشئون الخارجية الهندي عن شكر بلاده للولايات المتحدة على كافة أشكال الدعم التي قدمتها لها خلال قمة مجموعة العشرين.
 

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