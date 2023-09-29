أكبر عملية في تاريخ البلاد|تايلاند تصادر مخدرات بـ8 ملايين دولار

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات التايلاندية مخدرات تبلغ قيمتها أكثر من 8 ملايين دولار، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ المملكة، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويعدّ "المثلث الذهبي"، وهو نقطة التقاء تايلاند وميانمار ولاوس، نقطة ساخنة لتهريب المخدرات، وخاصة الميثامفيتامين، على الرغم من الحملات المتكررة للحدّ منها.

وداهم ضباط الشرطة مبنى في وسط مدينة ناخون باتوم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، واعتقلوا أربعة رجال في المبنى واكتشفوا مخبأً ضخماً.



وقال الضباط إن الكمية الضخمة، التي تم نقلها عبر الحدود الشمالية تسهيلاً لاختراق تايلاند، تم تخزينها مؤقتًا من قبل المجموعة قبل نقلها إلى مهربين أصغر.

