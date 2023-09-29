كيفية اغتنام يوم الجمعة.. أمور تسهل طريقك إلى الجنة

شرحت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، كيفية اغتنام يوم الجمعة، في نصائح مهمة لكل مسلم، على أن يتبعها ويتقرب إلى الله بها في هذا اليوم المبارك.

اغتنام يوم الجمعة

وأوضحت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، في منشور لها، أن اغتنام يوم الجمعة، يكون بالحرص على الصلوات في المسجد، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف.

كما أن اغتنام يوم الجمعة، يكون بالاستماع والإنصات الجيد إلى خطبة الجمعة، والحرص على صلاة النوافل، والحرص على صلاة الضحى والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب.

وذكر أن اغتنام يوم الجمعة يكون كذلك بالتبكير إلى صلاة الجمعة في المسجد، وصلة الرحم وزيارة المريض واستغلال ساعة الإجابة وصلاة الوتر وقيام الليل.

سنن يوم الجمعة

كما يستحب صلاة المسلم ركعتين تحية المسجد، حتّى وإن بدأت الخطبة: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- «كان يَخْطُبُ يوما في أصحابه فدَخَلَ رَجُلٌ فجلس فرآه النبي فقطع الخطبة فسأله أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

ومن سنن يوم الجمعة تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

