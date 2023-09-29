أدعية مستجابة يوم الجمعة ..رددها الآن وحتى غروب الشمس

الدعاء يوم الجمعة من أفضل العبادات بل وأجلها عند الله عز وجل ، لذا خصص سبحانه وتعالى ساعة اجابة ولم يحدد وقتها حتى يجتهد الجميع في الدعاء ، وقال أهل العلم يفضل الاجتهاد في الدعاء يو الجمعة وقت انتظار الإمام قبل الخطبة ، وبعد صلاة الجمعة ، وبين العصر والمغرب ، فهذه اوقات استجابة الدعاء يوم الجمعة ، وأدعية مستجابة يوم الجمعة تحتاج الى يقين وتضرع إلى الله عز وجل وحسن التوكل عليه .

أدعية مستجابة يوم الجمعة

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم قدر لي فأني لا أحسن التقدير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار وأرضني بما تشاء وكيف تشاء

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك..، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»، رواه النسائي والإمام أحمد.

وأدعية مستجابة يوم الجمعة نقول فيها اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك.

اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك.

اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم، ورضيت عنهم وغفرت لهم..وحرمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنة.

يارب اجعل هذا اليوم تفريجا لهمومنا، واستجابة لدعائنا وغفرانا لذنوبنا، اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله ما علمت منه، وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا.

أدعية مستجابة يوم الجمعة مكتوبة

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.

اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي. دعاء يوم الجمعة مكتوب اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك

اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة.

نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة دعاء يقال في الجمعة اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك.

دعاء الجمعة اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم، ورضيت عنهم وغفرت لهم..وحرمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنة.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات».

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك

اللهم من حيث آتيتني القوة فاجعلها تصب فيما تحب وترضى.

اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح.

اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي في ما أعطيتني.

اللهم أرشدني وقني من شر نفسي.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك»

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

﻿اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

﻿اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

﻿لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

﻿الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

﻿اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، اللهم ارحمنا برحمتك.

﻿اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

﻿اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم ارحمنا رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا، وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا.

﻿يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، اللهم ارزقنا ما نريد، وارزق قلوبنا ما تريد واجعلنا لك كما تريد، اللهم قدر لنا ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار.

اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا هبتك لسوء ما عندنا، ولا تجازنا بقبيح أعمالنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تصد عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك.

اللهم إنا نسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

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اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم.

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اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا، وارحم ضعف قوتنا، واغفر خطيئاتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

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اللهم مع صباح هذه الجمعة المباركة، سهل لنا ولأحبتنا أيامنا المقبلة، وابعث لنا فيه كل خير، وأبعد عنا ما يؤذينا واحفظنا ومن نحب من كل مكروه.



اللهم يا رازق السائلين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك.



اللهم في هذا اليوم المبارك اجعله لأعز الناس عندنا يوما مباركا فيه الدعوة لا ترد، وامنحهم رزقا لا يعد، وافتح لهم بابا إلى الجنة لا يسد، واحشرهم في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



اللهم في يوم الجمعة حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك محمد اسقنا، وفي جنتك آونا، وبرحمتك أكرمنا وبقضائك أرضنا، وبفضلك أغننا، ومن عذابك احمنا، ومن شر كل حاسد اكفنا.

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