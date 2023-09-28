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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء تحصين النفس من المرض.. إحرص عليه بعد الصلاة

صدى البلد

يعد الدعاء هو درع المسلم لحمايته من كل ما يواجهه من مكروه وأضرار وخطورة حيث أن الله وحده يستجيب لدعوته ويحميه من الأذى الذي يخافه ، ولا بد من الإيمان بأن الخير بيد الله وأن الله تعالى هو الحامي ، ثم هناك سلاح قوي وهو الدعاء لله ، لذلك يجب عليه أن يدعوا الله القدير من أجل نفسه وعائلته وأولاده ، ويعد من أكثر الأذى الذي يصيب الإنسان هو المرض والوباء والذي أصبح منتشرا في الآونة الأخيرة ، فالله تعالى هو القادر على تبديل حالنا وحمايتنا من كل شر ومرض ولنتعرف معا على بعض الأدعية التي يمكن أن تحمينا من الأمراض والأوبئة :


دعاء تحصين النفس من المرض

« اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر».

2- « اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت».

3- « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير».

4- « أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».

5- « اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر».

6- « أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما».

7- « اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري».

8- « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه».

9- « أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن».

10- « أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

11- « اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية».

12- « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم* هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون* هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم».

دعاء للوقاية من الأمراض

تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت.
اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير.
اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم.
ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان.
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.
وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر.
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت.
وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت،
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.
كذلك اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت
وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

أدعية من السنة النبوية للوقاية من الأمراض


عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  من قال : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي ) رواه أبو داود ( 5088 ) ، ورواه الترمذي ( 3388 ) – وصححه – بلفظ  ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء ) .


عن أبي هريرة أنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة ، قال : ( أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم تضرك ) رواه مسلم ( 2709 ) .


عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال : خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا ، فأدركناه فقال : ( أصليتم ؟ ) فلم أقل شيئا ، فقال : ( قل ) ، فلم أقل شيئا ، ثم قال : ( قل ) ، فلم أقل شيئا ، ثم قال : ( قل ) ، فقلت : يا رسول الله ما أقول ؟ قال : ( قل : ( قل هو الله أحد ) والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء ) . .


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجاءة نقمتك ، وجميع سخطك )  .

 

دعاء للوقاية من الأمراض دعاء تحصين النفس من المرض دعاء تحصين النفس دعاء الشفاء مكتوب

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