عيب خطير.. الشكاوى تحاصر آيفون 15 برو ماكس الجديد| ما القصة؟

ظهرعيب خطير في بعض هواتف “آيفون 15 برو” و"بروماكس" الجديدة من آبل، فما القصة؟.. نستعرض لكم التفاصيل من خلال السطور التالية.



فيما اشتكى بعض المالكين الأوائل للهواتف الجديدة من أن درجة حرارتها ترتفع جدا أثتاء الاستخدام أو أثناء الشحن وهو ما يمثل انتكاسة محتملة للمنتج الرئيسي للشركة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



وانتشرت هذه الشكاوي عبر منتديات آبل عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.



وقال العلماء إن الجزء الخلفي أو الجانبي من الهاتف يصبح ساخنًا عند اللمس لدى إجراء مكالمة هاتفية، أو دردشة فيديو عبر “face time”، أو أثناء اللعب، وبالنسبة لبعض المستخدمين تكون المشكلة أكثر وضوحًا أثناء توصيل الجهاز بالشاحن وفقا لما ذكرته “بلومبرج”.