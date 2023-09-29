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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم غضب الصين.. اليابان تعلن استمرار تصريف مياه فوكوشيما النووية في المحيط

صدى البلد

أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما عن بدء اليابان في تصريف الدفعة الثانية من مياه الصرف الصحي من المحطة النووية المعطلة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وهي عملية أثارت غضب الصين ودول أخرى عندما بدأت في أغسطس الماضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة.

في 24 أغسطس، بدأت اليابان بتصريف بعض من 1.34 مليون طن من مياه الصرف الصحي التي تم تجميعها في المحيط الهادئ منذ أن أدى تسونامي إلى شل المنشأة في عام 2011.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) أمس الخميس "تم الانتهاء من عمليات التفتيش التي أعقبت الإصدار الأول وسيبدأ التفريغ (الثاني) في 5 أكتوبر".

وحظرت الصين جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية بعد الإصدار الأول، الذي انتهى في 11 سبتمبر الجاري، على الرغم من إصرار طوكيو على أن العملية لا تشكل أي خطر.

وتفيد التقارير أن روسيا، التي تعاني علاقاتها مع اليابان أيضًا من الفتور، تفكر في أن تحذو حذوها بشأن حظر المأكولات البحرية.

وفي المرحلة الأولى، تم إطلاق حوالي 7800 طن من المياه في المحيط الهادئ من إجمالي 1.34 مليون طن مخطط لها، أي ما يعادل أكثر من 500 حمام سباحة أولمبي.

وتقول شركة تيبكو إنه تمت تصفية المياه من جميع العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، الذي يقع ضمن المستويات الآمنة. ويحظى هذا الرأي بدعم الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

واتهمت الصين اليابان باستخدام المحيط مثل "المجاري"، وهي الاتهامات التي رددها في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافاري، الذي طور علاقات وثيقة مع بكين.

وتهدف عملية الإطلاق، التي من المتوقع أن تستغرق عقودًا حتى تكتمل، إلى إتاحة المجال للبدء في نهاية المطاف في إزالة الوقود المشع شديد الخطورة والركام من المفاعلات المحطمة.

وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته الصين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، تفيد التقارير أن القوارب الصينية تواصل صيد الأسماك قبالة اليابان في نفس المناطق التي تعمل فيها السفن اليابانية، بحسب تقرير الجارديان.

ونشر رام إيمانويل، سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، الأسبوع الماضي صوراً لما قال إنها قوارب صيد صينية قبالة اليابان في 15 سبتمبر الجاري.

اليابان فوكوشيما الصين المحيط الهادي الجارديان

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رغم غضب الصين.. اليابان تعلن استمرار تصريف مياه فوكوشيما النووية في المحيط

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