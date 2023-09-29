بريطانيا تكشف مفاجأة بشأن عودة قوات فاجنر إلى أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أن مئات المقاتلين المرتبطين بقوات فاجنر بدأوا إعادة الانتشار في أوكرانيا.

وقالت الوزارة البريطانية في منشور لها على "إكس"، إن الوضع الدقيق للأفراد الذين أعيد نشرهم "غير واضح"، ولكن من المرجح أنهم قد نقلوا إلى أجزاء من قوات وزارة الدفاع الروسية الرسمية وغيرها من الشركات العسكرية الخاصة.



وأضاف البيان "تشير العديد من التقارير إلى تركيز قدامى المحاربين في فاجنر حول باخموت"، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تكون خبرتهم مطلوبة بشكل خاص في هذا القطاع.

وتابعت: "سيكون الكثيرون على دراية بالخط الأمامي الحالي والتكتيكات الأوكرانية المحلية، بعد أن قاتلوا في نفس التضاريس الشتاء الماضي".

ويقال إن أندريه تروشيف، العضو المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة فاجنر، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونائب وزير الدفاع، يونس بيك يفكوروف ليلة الخميس.