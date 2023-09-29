برشلونة يصطدم بـ إشبيلية في مواجهة قوية بالدوري الإسباني

يستهدف فريق برشلونة العودة لطريق الانتصارات، عندما يستضيف نظيره إشبيلية، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة للفوز على إشبيلية في مباراة الليلة والتقدم إلى الدوري الإسباني "مؤقتا".

وتعادل برشلونة مع ريال مايوركا 2-2 في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني.

ويواصل نجم الفريق “بيدري” غيابه عن قائمة برشلونة، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسى المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينيا، أسترالاجا.

خط الدفاع: كانسيلو، كوندي، كريستنسن، مارتينيز، أراوخو، ماركوس ألونسون بالدي.

خط الوسط: أوريول روميو، سيرجو روبيرتو، جافي، فيرمين لوبيز، جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، رافينيا، لامين لامال، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي.

في المقابل، يطمح إشبيلية بقيادة مدافعه المخضرم سيرجيو راموس في مواصلة صحوته أمام برشلونة، بعد اكتساح ألميريا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.