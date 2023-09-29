صحف الإمارات| محمد بن زايد يبعث برقيات تعزية لملك البحرين والرئيس العراقي.. هجوم أوكراني بالمسيرات على روسيا.. اليابان تبدأ في تصريف الدفعة الثانية من مياه فوكوشيما

مجلس الأمن يدعو «الحوثي» لوقف الكراهية والعنف

فلسطين.. اشتباكات في نابلس وطوباس واقتلاع مئات الأشجار بسلفيت

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

عشرات الضحايا جراء انفجار في باكستان

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، قدم خلاله تعازيه ومواساته في شهداء قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة «الحزم وإعادة الأمل»، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب عن تعازيه ومواساته إلى شعب البحرين الشقيق وذوي الشهداء وعائلاتهم في هذا المصاب



وذكرت صحيفة البيان أن بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد بعث برقية تعزية إلى الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق في ضحايا حريق الحمدانية بمحافظة نينوى، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.



أشارات صحيفة الامارات اليوم إلى تأكيد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن ماليزيا تُعدّ شريكاً مهماً لدولة الإمارات، حيث تتشارك الدولتان في العديد من القواسم المشتركة، خصوصاً في ما يتعلق بإدراك أهمية التجارة الخارجية كمحرك للنمو والتنمية الشاملة.



جاء ذلك لدى استقبال الزيودي، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، تنغكو ظفر التنغكو عبدالعزيز، الذي يزور الدولة على رأس وفد رسمي يضم مجموعة من كبار المسؤولين، بهدف بحث تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية.



عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الخليج إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعلنت، أمس الخميس، توقيع اتفاقية مع «الهيئة الطبية الدولية» لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين جراء السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرقي ليبيا، قبل أكثر من أسبوعين. فيما اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه سيرغي شويغو، في موسكو، مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي يقوم بزيارة لروسيا.



أشارت صحيفة الاتحاد إلى دعوة مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي إلى عدم استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن لنشر خطاب الكراهية وتشجيع العنف وتجنيد الأطفال.



وحثت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، جماعة الحوثي، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وذكرت صحيفة الامارات اليوم أن القوات الإسرائيلية شنّت فجر أمس الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية، ودارت اشتباكات الجيش الإسرائيلي ومجموعات من المسلحين في نابلس وطوباس.



وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن الاقتحامات تركزت في محافظات، الخليل، ونابلس وطوباس، وجنين، تم خلالها مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية. وفي محافظة نابلس، دارت اشتباكات بين مسلحين وقوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك عقب اقتحامها لمخيم بلاطة شرقي محافظة نابلس.



دوليا، أفادت صحيفة البيان بأن بإعلان وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عشر طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك وواحدة فوق منطقة كالوجا خلال الليل.

قالت صحيفة الاتحاد إن وسائل إعلام باكستانية أفادت اليوم الجمعة بأن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 25 جراء انفجار في إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان.

وذكرت صحيفة الامارات اليوم إن رصد طائرة مسيرة فوق مطار فرانكفورت الدولي تسبب في إلغاء وتعطل رحلات جوية في المطار مساء الخميس. وأكد متحدث باسم مديرية الشرطة الاتحادية المسؤولة عن المطار صباح اليوم الجمعة رؤية الطائرة والتعطل الناتج عن ذلك.

ولم يتم إدراج المزيد من الرحلات الجوية الملغاة على الموقع الإلكتروني للمطار حتى صباح اليوم. ولم يتسن للمتحدث باسم الشرطة تقديم أي معلومات حول خلفية الحادث.

وأشارت صحيفة الخليج إلى أن زلزال بقوة 5.7 درجات بمقياس ريختر ضرب بالقرب من جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي. ووقع الزلزال عند الساعة 40:4 فجر الجمعة بالتوقيت المحلي. وكان مركز الزلزال على عمق 66 كلم، في المحيط الهادئ على بعد 123 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب.

أوضحت صحيفة الاتحاد اعلان شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، التي تشغل محطة فوكوشيما للطاقة النووية يوم الخميس إن عملية تصريف الدفعة الثانية من المياه المعالجة من المحطة إلى المحيط ستبدأ في 5 أكتوبر، في خطوة من المرجح أن تزيد من غضب الصين. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الشركة تعتزم تصريف ما يقرب من 7800 طن من المياه المعالجة، وهي نفس الكمية التي جرى تصريفها في الدفعة الأولى، في البحر على مدى فترة 17 يوما تقريبا.

وقالت صحيفة البيان إن ثلاثة مصادر أمنية أعلنوا مصرع عشرة جنود على الأقل في هجوم شنه مسلحون في جنوب غرب النيجر صباح الخميس.

ووقع الهجوم على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر.

ومن بين المصادر ضابط برتبة كبيرة طلب عدم الكشف عن هويته. ولم تعلن المصادر الأمنية عن مجموعة بعينها مسؤولة عن الهجوم.