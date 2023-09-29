عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة تصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيها.. الحكومة توضح

صدى البلد

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيهًا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 50 جنيهًا، مشدداً على أن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي، مُوضحًا أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي.

وأشار إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني  ([email protected]).
 
 
 
 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

أمطار رعدية تضرب 5 محافظات خلال ساعات.. والأرصاد تُحذر: اليوم الذروة

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

ترشيحاتنا

حقيقة تصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيها.. الحكومة توضح

تاج الدين: إصدار قانون المسئولية الطبية في الدورة البرلمانية المقبلة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

كنيسة في جنوب أفريقيا تعلن إسرائيل دولة فصل عنصري

بعد مغادرة السفير والدبلوماسيين لأوروبا.. سفارة أفغانستان تعلق أعمالها في الهند

هل سيطبق قرار تقسيط مصاريف المدارس؟.. التعليم تُجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ