دفنها حية علشان المعاش|امرأة تعود من الموت وتروي تفاصيل مروعة.. شاهد

من الممكن أن يترك الإنسان نفسه لمطامعه تقوده إلى أن يقوم بأفعال مشينة كالسرقة والقتل وغيرها، وهذا ما حدث مع زوج أميمة عبد الجابر، والتي تعرضت للدفن حية على يد زوجها، رغبة منه في الاستيلاء على معاشها وراتبها، ولكن لم تنجح خطته وكتبت الحياة لأميمة من جديد حتى تروي ما حدث، ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم القصة كاملة.



قالت أميمة عبد الجابر، سيدة المنيا، التي دفنت حية على يد زوجها، إن زوجها تخلص منها للحصول على معاشها وورثها، مضيفة: قبل الحادث بـ 3 أشهر وقع خلاف بينها وبين زوجها وذلك بسبب رفضها السفر للعمل في الخارج، لذلك قرر التخلص مني، فقام بوضع منوم لي في العصير، ومحستش بنفسي إلا وأنا في مكان ضلمة (في القبر)".



وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، :"كل ما أفوق أصوت ويغمى عليا تاني وكنت بسمع أصوات غريبة في المكان، وكنت بصرخ بأعلى صوت وفي اليوم الثالث الناس سمعتني وفتحوا لي المقبرة وخرجت للحياة مرة أخرى".



وأوضحت المجني عليها أنها تزوجت دون رضا أهلها وتحملت سوء اختياري، وبعد زواجي سافرت للعمل ممرضة بالخارج لمدة 7 سنوات ولكنه استولى على كل راتبها بالقوة وهددها بعدم رؤية ابنتها.