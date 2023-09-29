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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حضور الصفوف الأولى غدا.. تعليم دمياط تحذر من تحصيل أي مبالغ مالية

مدارس دمياط
مدارس دمياط

أكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

واوضح "وكيل الوزارة" أنه تبدأ غدا السبت 84 مدرسة تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط " الأول الابتدائي  والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني.

وأشار إلى أنه تم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتوزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة.

في حين ستفتح جميع مدارس المحافظة وعددها  1121 مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن مديري الإدارات التعلمية ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي والتأكد من انتهاء  أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد علي نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة الحصص الدراسية.

وشدد "وكيل الوزارة" علي استمرار تفعيل اليوم الثقافي الرياضي  وعلى ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وحسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد علي الاشراف وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

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دمياط استقبال الطلاب التربية والتعليم الأول الابتدائى الانضباط المدرسي الحصص الدراسية التواصل الاجتماع المهندس على عبد الرؤوف

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