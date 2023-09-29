جامعة حلوان في أسبوع| رفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد.. تطبيق الإجراءات الوقائية...بحث إنشاء محطة وقود لخدمة أهالي المنطقة

رئيس جامعة حلوان:

توجيهات مكثفة لعمداء الكليات بتنظيم أسبوع تعريفي للطلاب المستجدين.

نلتزم بدعم جميع منتسبي الجامعة.

الجامعة رفعت حالة الاستعدادات القصوى لتطبيق الإجراءات الوقائية بداية من بوابات الدخول

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل بإجراءات مكثفة، مع اقتراب حلول العام الجامعي الجديد حيث تستعد الجامعة في جميع القطاعات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لضمان بدء عام جامعي جديد دون اى تحديات أو معوقات.

ووجه رئيس جامعة حلوان بضرورة إعداد الجداول الدراسية وسرعة إعلانها على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن الطلاب من متابعتها، لتحقيق عملية تعليمية منتظمة ومستقرة لبدء الدراسة بالعام الجديد.

وأشار الدكتور السيد قنديل، إلى أن هناك توجيهات مكثفة لعمداء الكليات بتنظيم أسبوع تعريفي للطلاب المستجدين بأنشطة الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب ومراكز الخدمات بالكليات وكيفية الحصول عليها بإشراك الطلاب القدامى، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى توجيه العمداء بإعداد جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب للالتزام الكامل بالعملية التعليمية منذ اليوم الأول.

أكد الدكتور قنديل، على أن الجامعة تولى أهمية كبرى بالأنشطة الطلابية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة، نظرا لأهميتها ودورها فى دعم الطلاب وبناء شخصياتهم فضلا عن كون جامعة حلوان لديها استراتيجية بدور الأنشطة الطلابية كون النشاط الطلابى يبني شخصية الطالب.

وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين الخاصة بالجامعة لضمان تنظيم العملية التعليمية وسيرها.

كما أعلن أن الجامعة رفعت حالة الاستعدادات القصوى لتطبيق الإجراءات الوقائية بداية من بوابات الدخول وصولا إلى المدرجات والقاعات الدراسية، حيث حرصت الجامعة على تطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، للجامعة مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعى لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.

هذا وتقوم جامعة حلوان خلال هذه الفترة بمتابعة أعمال إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي منتصف الأسبوع اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك ، والسيد باولو سكاروني رئيس شركة إيني الإيطالية لبحث سبل التعاون وتمهيداً لعقد بروتوكول تعاون.

أوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة بها كليتي للهندسة وكلية للتكنولوجيا والتعليم، وهو يميزها في هذا المجال، وفي إطار سبل التعاون الممكنة، يمكن ان تأسيس مراكز تدريبية، ولا يقتصر التعاون على ذلك، حيث تم مناقشة سبل إنشاء محطة وقود متعددة الاستخدامات تقدم الغاز والبنزين والديزل والكهرباء، بهدف خدمة سكان المنطقة بجانب تدريب الطلاب.

كما قرر مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، صرف مكافأة ألف جنيه لجميع موظفي الجامعة بناءً على الحصص المخصصة من وفورات التعليم باللغات، وتم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

يأتي هذا القرار في إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها.

كما أكد رئيس جامعة حلوان، على التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها واحترامها لجهودهم الجادة والمخلصة في خدمة الجامعة، مشيرا إلى أهمية العاملين في تعزيز مكانة الجامعة وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي يقومون به.