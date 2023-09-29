عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف المجاني على 1003 مواطنين بقافلة طبية في المنوفية

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية

شنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بعمل قافلة علاجية مجانية بقرية كفر زين الدين بمركز قويسنا ، والتي استمرت على مدار يومين بإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الطبية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.                                          

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة  باطنة ، (2) عيادة  أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.
 

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى أعمال رفع تراكمات القمامة

محافظ المنوفية: تحرير 393 محضرا تموينيا على مدار يومين


وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1003 ) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (167) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (103) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (23) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (21) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح ، ومرض السكري عند الأطفال .

 

أساليب مكافحة العدوى أعمال التطهير والتعقيم العلاج بالمجان الفحوصات المعملية القوافل العلاجية القافلة الطبية الكشف الطبي المجاني قافلة علاجية مجانية مديرية الشئون الصحية بالمنوفية محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

ترشيحاتنا

أعلنوا الجداول | تنبيه رسمي من التعليم العالي قبل بدء الدراسة

السودان .. الخارجية تعدد جرائم ميليشيا الدعم بحق الشعب

حقائب مدرسية وسلع غذائية.. هدايا الداخلية للمواطنين بمناسبة العام الدراسى الجديد.. صور

تيتة رهيبة| تعرف على مسيرة الفنانة سميحة أيوب التي تناولها منهج السادس الابتدائي

3000 كم فقط.. اركب شيري تيجو 3 2023 بأفضل سعر

التعليم العالي تعلن خطة الجامعات والمعاهد لبدء العام الدراسي 2023/2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وذمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كباب حلة بالبصل المكرم

4 نصائح فعالة تحميك من ارتفاع ضغط الدم.. اتبعها

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

فيديو

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحلات .. فيديو

قوتها منخفضة.. المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ