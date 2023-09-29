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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 393 محضرا تموينيا على مدار يومين

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.


شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات على مدار يومين حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير 393 محضرا تموينيا.

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 تنوعت ما بين 165 محضر مخالفات مخابز و228 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

 


ومن جانبه أشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز تلا ضد صاحب محل تعبئة زيت طعام لحيازته 384 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر وناقص الوزن وبدون مستندات ، كما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد صاحب محل لتجارة الحلوى لحيازته كمية قدرها 400 كجم حلويات جافة مجهولة المصدر وبدون مستندات  بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، فيما  تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة الأدخنة والسجائر بمركزي السادات و قويسنا ، أحدهما بناحية الخطاطبة لحوزته 70 علبة سجائر محلية الصنع بهدف الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي ، والأخر لحيازته 200 علبة سجائر  بدون مستندات ومجهولة المصدر ، مضيفا إلى أنه تم تحرير محضر ضد صاحبة مصنع لتصنيع الطوب الطفلي بناحية أبشيش بالباجور وبحوزتها كمية قدرها 5 طن مازوت بدون مستندات و مجهولة المصدر وعدم إتباع إشتراطات السلامة المهنية . 


 أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات العامة لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

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