عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: مستشفي شبين الكوم للجراحات تجري 5 عمليات دقيقة خلال أسبوع

الفريق الطبي في المنوفية
الفريق الطبي في المنوفية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، أنه تم إجراء عمليات جراحية متنوعة بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري خلال هذا  الأسبوع بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ، بإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، وقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى ، وذلك في إطار حرص إدارة مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة علي تقديم أفضل الخدمات الطبية وتحقيق الريادة والتميز في كافة الاقسام بالمستشفي .

شملت عدد متنوع من العمليات ومنها عملية لشاب تعرض لحادث مما أدي إلي إصابته بكسر غير مستقر بالفقرات العنقية تم التدخل جراحياً واستقرت حالة المريض وتم تثبيت الكسر وإنقاذ المريض من الشلل وخرج المريض في حالة مستقرة وعملية تصليح إنحناء جانبي بالعمود الفقري scoliosis مع إنزلاق غضروفي متعدد لسيدة تبلغ من العمر 50 عام تعاني من إنحناء بالعمود الفقري وعدم القدرة علي الحركة بصورة طبيعية وعدم تحكم بالبول ، تم التدخل جراحيا وإصلاح الإنحناء مع استئصال الغضاريف وتثبيت الفقرات والمريضة في حالة مستقرة بعد الجراحة.

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى أعمال رفع تراكمات القمامة

محافظ المنوفية: تحرير 393 محضرا تموينيا على مدار يومين

كما شملت، عملية نقل واستكشاف العصب الزندى بالميكروسكوب لطفله تعانى من ضمور بالعصب الزندى لليدين ، وخرجت المريضه للمنزل في نفس اليوم لإستكمال التعافى، عملية تفريغ نزيف بالمخ وبطينات المخ لمريض فى حاله غيبوبة وتحسنت حالة المريض وارتفعت درجة الوعي بعد الجراحة ومازال فى الرعاية لإستكمال العلاج، عملية تركيب صمام داخلى للمخ ventricular subgaleal shunt لمريض يعانى من نزيف نتيجه إرتفاع ضغط الدم.

كما شهدت المستشفي جراحات متعددة لاستئصال الغضاريف القطنية بالميكروسكوب ، وذلك مواكبة مع أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة الخاصة بالمستشفى على أيدى فرق طبية متخصصة عالية التدريب بنسب نجاح عالمية .

وتم إجراء العمليات تحت إشراف رئيس القسم الدكتور محمد الفقي (إستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري) 
، ونخبة من افضل أطباء جراحة المخ والأعصاب ، الدكتور محمد البتانونى ، الدكتور أحمد مبارك ، ياسر محجوب ، الدكتور أحمد الخولى ، الدكتور عبد الحميد إدريس الدكتور إسلام العربى .

 

إجراء عمليات جراحية الخدمات الطبية المخ والاعصاب تثبيت الفقرات قسم جراحة المخ والاعصاب مستشفى شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

ترشيحاتنا

أعلنوا الجداول | تنبيه رسمي من التعليم العالي قبل بدء الدراسة

السودان .. الخارجية تعدد جرائم ميليشيا الدعم بحق الشعب

حقائب مدرسية وسلع غذائية.. هدايا الداخلية للمواطنين بمناسبة العام الدراسى الجديد.. صور

تيتة رهيبة| تعرف على مسيرة الفنانة سميحة أيوب التي تناولها منهج السادس الابتدائي

3000 كم فقط.. اركب شيري تيجو 3 2023 بأفضل سعر

التعليم العالي تعلن خطة الجامعات والمعاهد لبدء العام الدراسي 2023/2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وذمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كباب حلة بالبصل المكرم

4 نصائح فعالة تحميك من ارتفاع ضغط الدم.. اتبعها

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

فيديو

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحلات .. فيديو

قوتها منخفضة.. المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ