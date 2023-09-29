صحة المنوفية: مستشفي شبين الكوم للجراحات تجري 5 عمليات دقيقة خلال أسبوع

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، أنه تم إجراء عمليات جراحية متنوعة بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري خلال هذا الأسبوع بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ، بإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، وقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى ، وذلك في إطار حرص إدارة مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة علي تقديم أفضل الخدمات الطبية وتحقيق الريادة والتميز في كافة الاقسام بالمستشفي .

شملت عدد متنوع من العمليات ومنها عملية لشاب تعرض لحادث مما أدي إلي إصابته بكسر غير مستقر بالفقرات العنقية تم التدخل جراحياً واستقرت حالة المريض وتم تثبيت الكسر وإنقاذ المريض من الشلل وخرج المريض في حالة مستقرة وعملية تصليح إنحناء جانبي بالعمود الفقري scoliosis مع إنزلاق غضروفي متعدد لسيدة تبلغ من العمر 50 عام تعاني من إنحناء بالعمود الفقري وعدم القدرة علي الحركة بصورة طبيعية وعدم تحكم بالبول ، تم التدخل جراحيا وإصلاح الإنحناء مع استئصال الغضاريف وتثبيت الفقرات والمريضة في حالة مستقرة بعد الجراحة.

كما شملت، عملية نقل واستكشاف العصب الزندى بالميكروسكوب لطفله تعانى من ضمور بالعصب الزندى لليدين ، وخرجت المريضه للمنزل في نفس اليوم لإستكمال التعافى، عملية تفريغ نزيف بالمخ وبطينات المخ لمريض فى حاله غيبوبة وتحسنت حالة المريض وارتفعت درجة الوعي بعد الجراحة ومازال فى الرعاية لإستكمال العلاج، عملية تركيب صمام داخلى للمخ ventricular subgaleal shunt لمريض يعانى من نزيف نتيجه إرتفاع ضغط الدم.

كما شهدت المستشفي جراحات متعددة لاستئصال الغضاريف القطنية بالميكروسكوب ، وذلك مواكبة مع أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة الخاصة بالمستشفى على أيدى فرق طبية متخصصة عالية التدريب بنسب نجاح عالمية .

وتم إجراء العمليات تحت إشراف رئيس القسم الدكتور محمد الفقي (إستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري)

، ونخبة من افضل أطباء جراحة المخ والأعصاب ، الدكتور محمد البتانونى ، الدكتور أحمد مبارك ، ياسر محجوب ، الدكتور أحمد الخولى ، الدكتور عبد الحميد إدريس الدكتور إسلام العربى .