تطبيق التوقيت الشتوي| مواعيد جديدة للمطاعم والكافيهات والمحلات التجارية.. تعرف عليها

بدأ اليوم تطبيق قرار عودة التوقيت الشتوي وإلغاء التوقيت الصيفي، مما أثر على مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمصالح الحكومية في العديد من البلدان. وبالتالي، اضطر العديد من المواطنين إلى البحث عن المواعيد الجديدة للعمل والخدمات الحكومية والتجارية.

مع بداية تطبيق التوقيت الشتوي، تم تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي لتناسب التوقيت الجديد. إليكم ملخصًا للمواعيد الجديدة:

مواعيد فتح المحلات والمولات التجارية (باستثناء المطاعم والكافيهات):

يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 10 مساءً.



مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات داخل المولات:

يومياً من الساعة 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.

تمديد مواعيد العمل يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية حتى الساعة 1 صباحًا.



مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية:

يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً.



مواعيد فتح ورش الطرق ومحطات الوقود والخدمات العاجلة:

يتم تحديدها بناءً على القرارات المحلية وقد تتغير في حالة وجود ظروف خاصة.

هذه المواعيد تختلف حسب التوقيت الشتوي، وسيتم التطبيق حتى نهاية فترة التوقيت الشتوي. يُذكر أن تطبيق التوقيت الصيفي يعتمد على تقديم الساعة وتأخيرها بمقدار 60 دقيقة عند بداية فترته، وهذا يمكن أن يؤثر على مواعيد العمل والمصالح الحكومية والمحلات التجارية.

لماذا وافق النواب على قانون التوقيت الصيفي؟

في عام 2023، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتطبيق نظام التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استخدام الطاقة والاستهلاك، وذلك في ضوء التحديات والتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

المادة الأولى من القانون حددت موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، والذي يكون اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. ووفقًا لهذا القانون، يجب أن تتقدم الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية بمقدار ستين دقيقة خلال فترة التوقيت الصيفي.

أما المادة الثانية من القانون، فأشارت إلى أن هذا القانون يجب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، وسيتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقدمت مذيعة موقع صدى البلد تغطية خاصة حول موعد انتهاء التوقيت الصيفي والعمل بالتوقيت الشتوى، حيث يهتم المواطنون بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي مع عودة الأجواء الجوية اللطيفة بانتهاء شهر أغسطس واقترب فصل الشتاء.

وفى تمام الساعة 23:59 منتصف ليل 27 اكتوبر سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوى، وتأخير الساعة 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة، وتم العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، و قام المواطنون بتقديم ساعاتهم لمدة 60 دقيقة.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر أخرى، أي إلى الخميس الأخير من شهر أبريل، وسيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل.