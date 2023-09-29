هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

بدأ اليوم الجمعة 29 سبتمبر الحالي، تطبيق مواعيد التوقيت الشتوية الجديدة، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية المتعلق بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

مواعيد التوقيت الشتوية الجديدة

وفقا للقرار فانه يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية كب يوم وفقا للتوقيت الشتوي من الساعة السابعة صباحًا، ويتم اغلاقها الساعة العاشرة مساءً.

ويتم زيادة التوقيت خلال يوم الخميس والجمعة، إضافة إلى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة ليكون موعد الاغلاق الساعة 11 مساء.

ويتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل,

أما فيما يخص خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم فإنها سوف تستمر على مدار 24 ساعة، كما سيتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.

هل الساعة ستتغير مع تطبيق مواعيد التوقيت الشتوي

بعد تطبيق المواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحلات التجارية وفقا للتوقيت الشتوي، خرجت العديد من التساؤلات عن “ هل الساعة ستتغير اليوم ؟ وكم الوقت في مصر الان”.

برغم قررا الحكومة بشأن مواعيد التوقيت الشتوي ، إلا أنه لم يتم تغيير الساعة في مصر اليوم، فهو سيتم تغييره، الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 26 من شهر أكتوبر المقبل، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

عودة التوقيت الشتوي في مصر تأتي فور انتهاء التوقيت الصيفي، أي فى 26 أكتوبر المقبل، ومن هذا المنطلق يبدأ التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليل يوم الجمعة 27 من أكتوبر 2023 بتأخير الساعة 60 دقيقة.

يأتي ذلك وفقا لقانون تطبيق التوقيت الصيفي والذي وافق عليه مجلس النواب، والذي نظم هذا الامر ومواعيد التغيير وضوابطه.

جاء قانون تطبيق التوقيت الصيفي ناصًا على أن يكون العمل بالتوقيت الصيفي 6 أشهر، تكون بدايتها من اليوم 28\4\2023 الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وبذلك يكون بداية العودة للعمل بالتوقيت الشتوي في اخر خميس من شهر أكتوبر أي ليلة الجمعة من ذات الشهر والتي توافق 27.

لماذا وافق النواب على قانون التوقيت الصيفي؟

شهد عام 2023 موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي، لترشيد الطاقة والاستهلاك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

شملت المادة الأولى، موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، على أن تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.