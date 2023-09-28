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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توضيح عاجل من التنمية المحلية بشأن تطبيق المواعيد الشتوية.. فيديو

غلق المحال
غلق المحال

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر.

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الوزراء من سيعلن التوقيت الشتوي.. التنمية المحلية تكشف مواعيد غلق المحلات والمطاعم

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مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.. فيديو

وقال كتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من السابعة صباحا وحتى 10 مساءا، وفي أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية ستغلق 11 مساء".

 

وأضاف: "المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك المتواجدة داخل المولات التجارية تفتح من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، ويضاف لها ساعة في أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية لتغلق 1 صباحا".

 

وأشار إلى أن خدمة التيك أواي مستمرة على مدار الـ24 ساعة، موضحا أن المحال والورش والأعمال الحرفية المتواجدة داخل الكتل السكنية تكون من 8 صباحا حتى الـ6 مساء باسثناء الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود.


باكر الجمعة

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالمواعيد الشتوية اعتبارا من باكر الجمعة الموافق 29/9/2023 ويستمر حتى يوم الخميس الأخير من شهر أبريل.

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