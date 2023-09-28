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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.. فيديو

غلق المحال
غلق المحال

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه كان هناك التزام من جانب المحال والمولات بالمواعيد الصيفية.

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وأضاف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "بداية من الغد سيتم بدء العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات".

 

وأشار: "مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من السابعة صباحا وحتى 10 مساءا، وفي أيام الخميس والجمعة والأجازات والأعياد الرسمية ستغلق 11 مساءا".

 

وأوضح: "المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك المتواجدة داخل المولات التجارية من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، وفي الأجازات والأعياد الرسمية تغلق 1 صباحا"، مشيرا: "هناك ربط بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات للرقابة".
 

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