عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوزراء من سيعلن التوقيت الشتوي.. التنمية المحلية تكشف مواعيد غلق المحلات والمطاعم

المحال التجارية
المحال التجارية

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر من جديد خلال الفترة المقبلة، في ضوء الترقب من قبل المواطنين على إلغاء التوقيت الصيفي في الفترة الحالية وإمكانية عودة التوقيت الشتوي من جديد. 

 

التنمية المحلية: إعلان عودة التوقيت الشتوي من اختصاص مجلس الوزراء

وقال "قاسم"، خلال تصريحات تليفزيونية، إن التوقيت الشتوي في مصر من المفترض أن يبدأ من شهر أكتوبر المقبل، إلا أن وزارة التنمية المحلية ليست مسؤولة عن الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر. 

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء هو من سيعلن موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر من جديد بكافة تفاصيله، وليس وزارة التنمية المحلية. 

تفاصيل تطبيق المواعيد الشتوية على المحلات 

 

منها المخابز والصيدليات.. التنمية المحلية: استثناء هذه المحلات من تطبيق المواعيد الشتوية

 

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري سيتم عودة جميع المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية، وستغلق المحلات الساعة العاشرة مساء، باستثناء أيام الإجازات. 

التنمية المحلية تكشف تفاصيل تطبيق المواعيد الشتوية 

وأضاف  أنه بداية من يوم السبت المقبل سيتم تطبيق المواعيد الشتوية على المحال والمطاعم والكافيهات وما إلى ذلك ستغلق في تمام العاشرة مساء، وفي الإجازات الرسمية ستغلق في تمام الساعة الحادية عشر. 

 

وتابع أن الورش المتواجدة داخل الكتل السكنية تفتح في الصباح وتغلق في السادسة مساء، موضحًا أنه تم اتخاذ قرار باستمرار خدمة التوصيل للمنازل بشكل دوري طوال الـ 24 ساعة. 

واستكمل، أن المخابز والصيدليات ومحلات الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة كل تلك المحلات لديها طبيعة خاصة ولها الحق في الفتح على مدار الـ 24 ساعة. 

 

بداية من الجمعة .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي |فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي بعد إنتهاء التوقيت الصيفي.

وأضاف "قاسم" أن فيما يتعلق بمواعيد الغلق بالنسبة للمحال  والمقاهي العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية في العاشرة مساءاً عدا الخميس والجمعة.

وتابع أن هذه التوقيتات سيتم العمل بها من يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن المطاعم والكافيهات والورش الموجودة داخل المولات التجارية سيتم فتحها في الخامسة صباحا وغلقها في الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أن في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والإجازات والأعياد الرسمية سيتم غلق المحال والمقاهي في الساعة الواحدة صباحاً.

 

مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه كان هناك التزام من جانب المحال والمولات بالمواعيد الصيفية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "بداية من الغد سيتم بدء العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات".

 

وأشار: "مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من السابعة صباحا وحتى 10 مساء، وفي أيام الخميس والجمعة والأجازات والأعياد الرسمية ستغلق 11 مساء".

 

وأوضح: "المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك المتواجدة داخل المولات التجارية من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، وفي الأجازات والأعياد الرسمية تغلق 1 صباحا"، مشيرا: "هناك ربط بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات للرقابة".

 

خالد قاسم التنمية المحلية التوقيت الشتوي وزارة التنمية المحلية المحال التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

السكر هيرخص بأمر الحكومة.. وزيران يتخذان قرارات صارمة لخفض الأسعار

نزل 136 جنيها.. الذهب يسقط ومفاجأة في سعر الجرام اليوم

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

عالِم أزهري : الرسول كان أكثر الناس تبسّما

قدام كل المعازيم| زوج يلقي 150 ألف دولار تحت قدم عروسه ..فيديو

الطلاب يدخلون بعرقهم.. تامر أمين ينفعل بسبب اشتراطات الزي داخل طب الإسكندرية

أشرف فولة لـ صدى البلد: تحرك الرئيس لإنقاذ حالتي الصحية موقف إنساني

قرار عاجل من التعليم بشأن تطوير نظام الثانوية العامة .. فيديو

شاهد .. وزير السياحة الإسرائيلي يزور برج المملكة بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مريم ابنة محمود الجندي يثير الجدل بحفل خطوبتها.. شاهد

رجعت للمود.. مي كساب في أحدث ظهور بعد تكميم المعدة

ماذا يحدث عند تناول الشاي الأسود يوميا؟

مفيش مكافآت| قرار عاجل من الجهاز الفني للزمالك.. وهذه تفاصيل مباراة الكونفدرالية

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ