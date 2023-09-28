الوزراء من سيعلن التوقيت الشتوي.. التنمية المحلية تكشف مواعيد غلق المحلات والمطاعم

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر من جديد خلال الفترة المقبلة، في ضوء الترقب من قبل المواطنين على إلغاء التوقيت الصيفي في الفترة الحالية وإمكانية عودة التوقيت الشتوي من جديد.

التنمية المحلية: إعلان عودة التوقيت الشتوي من اختصاص مجلس الوزراء

وقال "قاسم"، خلال تصريحات تليفزيونية، إن التوقيت الشتوي في مصر من المفترض أن يبدأ من شهر أكتوبر المقبل، إلا أن وزارة التنمية المحلية ليست مسؤولة عن الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء هو من سيعلن موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر من جديد بكافة تفاصيله، وليس وزارة التنمية المحلية.

تفاصيل تطبيق المواعيد الشتوية على المحلات

منها المخابز والصيدليات.. التنمية المحلية: استثناء هذه المحلات من تطبيق المواعيد الشتوية

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري سيتم عودة جميع المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية، وستغلق المحلات الساعة العاشرة مساء، باستثناء أيام الإجازات.

التنمية المحلية تكشف تفاصيل تطبيق المواعيد الشتوية

وأضاف أنه بداية من يوم السبت المقبل سيتم تطبيق المواعيد الشتوية على المحال والمطاعم والكافيهات وما إلى ذلك ستغلق في تمام العاشرة مساء، وفي الإجازات الرسمية ستغلق في تمام الساعة الحادية عشر.

وتابع أن الورش المتواجدة داخل الكتل السكنية تفتح في الصباح وتغلق في السادسة مساء، موضحًا أنه تم اتخاذ قرار باستمرار خدمة التوصيل للمنازل بشكل دوري طوال الـ 24 ساعة.

واستكمل، أن المخابز والصيدليات ومحلات الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة كل تلك المحلات لديها طبيعة خاصة ولها الحق في الفتح على مدار الـ 24 ساعة.

بداية من الجمعة .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي |فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي بعد إنتهاء التوقيت الصيفي.

وأضاف "قاسم" أن فيما يتعلق بمواعيد الغلق بالنسبة للمحال والمقاهي العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية في العاشرة مساءاً عدا الخميس والجمعة.

وتابع أن هذه التوقيتات سيتم العمل بها من يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن المطاعم والكافيهات والورش الموجودة داخل المولات التجارية سيتم فتحها في الخامسة صباحا وغلقها في الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أن في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والإجازات والأعياد الرسمية سيتم غلق المحال والمقاهي في الساعة الواحدة صباحاً.

مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه كان هناك التزام من جانب المحال والمولات بالمواعيد الصيفية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "بداية من الغد سيتم بدء العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات".

وأشار: "مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من السابعة صباحا وحتى 10 مساء، وفي أيام الخميس والجمعة والأجازات والأعياد الرسمية ستغلق 11 مساء".

وأوضح: "المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك المتواجدة داخل المولات التجارية من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، وفي الأجازات والأعياد الرسمية تغلق 1 صباحا"، مشيرا: "هناك ربط بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات للرقابة".