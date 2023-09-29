النرويج تفرض حظرا على دخول السيارات الروسية

قررت السلطات النرويجية فرض حظر على دخول السيارات التي تحمل لوحات ترخيص روسية إلى البلاد ابتداء من ليلة 3 أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في بيان لها إن "النرويج، اقتداء بدول الاتحاد الأوروبي التي لها حدود برية مع روسيا، توضح أن الحظر المفروض على الاستيراد، على وجه الخصوص، سيارات الركاب المسجلة في روسيا ذات تسعة مقاعد أو أقل، يشمل أيضا حظرا على الواردات الوسيطة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وسبق أن فرضت فنلندا حظرا على دخول السيارات المسجلة في روسيا إلى البلاد اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري، كما منعت السلطات الإستونية السيارات التي تحمل لوحات معدنية روسية من دخول الدولة لأنها تخضع للعقوبات.