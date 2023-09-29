قمر الذرة.. البدر العملاق الأخير خلال العام| لا تفوت فرصة مشاهدته

نشهد الليلة ظاهرة فلكية بديعية، حين نرى ظهور القمر و وصولة لمرحلة البدر "ربيع الأول"، والمعروف بـ قمر الذرة أو قمر الحصاد ، وهذه الظاهرة من الظواهر البديعية والفريدة حيث سيظهر القمر بشكل جميل ورائع يمنح فرصة مميزة للتصوير، وهذه الظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

اكتمال قرص القمر بدر شهر ربيع الأول

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نشهد اليوم اكتمال قرص القمر ووصوله إلي بدر شهر ربيع الأول حيث يبدو لنا القمر بدرا في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

الليلة القمر يبلغ لمعانه 100 %

أوضح الدكتور تادرس، أن ذروة البدر الكامل ستكون اليوم الجمعة 29 سبتمبر، حيث يبدو القمر بدرا للرائي، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، ويمكن رؤيته بالعين المجردة حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 100 % .

القمر العملاق الأخير لهذا العام

واضاف أن قمر اليوم (بدر ربيع الأول) هو القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام ، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض ، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلاً ولمعانه أكثر إشراقا من المعتاد.

قمر الذرة

وأشار أستاذ الفلك أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية بعدد من الاسماء منها “قمر الذرة” لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف باسم هارفست مون Harvest Moon ، وهو البدر الذي يحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي.

والفت إلى أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

ونوه إلى أنه للتمكن من مشاهدة مثل هذه الظواهر ، فإن الامر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ، وإلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.