الطاقة الشمسية .. مهنة حديثة للشباب في الوادي الجديد

تتابع مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ الدورة التدريبية للشباب علي مهنة الطاقة الشمسية، لعدد 16 متدربا ومتدربة بأحد مواقع العمل بقرية الشركة،وذلك لاكسابهم المهارات الفنية التى تؤهلهم لدخول سوق العمل على تلك المهن في المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة.

واوضح احمد حسين طليب مدير المديرية ، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب من الجنسين في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تنفذ المديرية برامج التدريب المهني المجانية على المهن المطلوبة في سوق العمل داخل المحافظة، وانه يمكن للشباب للتقديم عليها من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة او المديرية، من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وأن عمليات التدريب تحدث تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ،و اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وتحت اشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.

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