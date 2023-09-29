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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة فى أسبوع | نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي بكلية الدراسات الأفريقية العليا .. قافلة طبية بالعمرانية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

الخشت: 

جامعة القاهرة مهتمة بالملف الأفريقي  بأبعاده المختلفة سياسيًا واقتصاديًا

القافلة قدمت خدماتها لنحو 350 حالة فى مختلف تخصصات الأسنان وصرف الأدوية مجانًا


شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.


تنظم كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، النسخة الثانية من نموذج محاكاة البرلمان الإفريقي، وذلك في إطار الاهتمام بالملف الأفريقي.

وقال الدكتور الخشت، إن النسخة الثانية من نموذج محاكاة البرلمان الافريقي تتضمن محاضرات تثقيفية وجلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية لتنمية المهارات المعرفية والذهنية والتطبيقية لدى الشباب المشاركين في النموذج، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالملف الأفريقي بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يتماشى مع دعم أواصر الأخوة والتعاون مع دول القارة الأفريقية على كافة المستويات.

وأضاف رئيس الجامعة أن موضوعات ومحاور المحاضرات والجلسات تتنوع ما بين تعريف بخصوصية القارة الأفريقية والأوضاع الراهنة في دولها، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ومهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، ومفهوم الأمن القومي الأفريقي وتحدياته، وتاريخ نشأة برلمان عموم أفريقيا وتطوره وأهدافه وأدواره، إلى جانب استعراض لعدد من التجارب الشبابية الأفريقية في مجال العمل البرلماني والميداني.

ومن جانبه، قال الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن النسخة الثانية من نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي تستهدف محاكاة فعلية لبرلمان عموم أفريقيا Pan-African Parliament الذراع التشريعي للاتحاد الأفريقي، من حيث التشكيل وتمثيل الدول الأفريقية، وهيئات ولجان البرلمان وآليات عمل البرلمان وطرق الانتخاب والتصويت.

وأشار عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إلي أنه في ختام النموذج ستنظم جامعة القاهرة رحلة ميدانية للطلاب الأفارقة المشاركين في النموذج إلى المشروعات القومية الجديدة لإظهار إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيسي عبد الفتاح السيسي وما تمثله مصر من نموذج أفريقي يحتذى به في مجال التنمية والإعمار ومواكبة روح العصر.

كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة نظمت أول نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي على مستوى الجامعات المصرية، خلال الفترة من 17-19 مايو 2022، بمشاركة 120 شابًا يمثلون 24 دولة أفريقية، كما تُعد جامعة القاهرة من أولى الجامعات التي اهتمت بالطلاب الأفارقة وأنشأت في سبيل ذلك مكتبًا لرعاية شؤون الطلاب الوافدين الأفارقة في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة لجامعة القاهرة للاهتمام بمنظومة الطلاب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم.

وفى نفس السياق، أطلقت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، قافلة طبية علاجية لمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة حيث تطلق الكلية قافلة علاجية أسبوعية بحضور الدكتور هشام عبدالحكم عميد الكلية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغت 350 حالة تضمنت خلع للأطفال والكبار، وتنظيف، وحشو عادي، وحشو عصب، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الكلية لاستكمال العلاج والكشف المبكر على أورام الفم، إلى جانب قيام القافلة بصرف أدوية مضادات الالتهابات والمسكنات وفرش ومعجون أسنان على الأطفال والبالغين بالمجان.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

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