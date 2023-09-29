تطور جديد في العلاقة بين السعودية وإيران

بدأت السعودية وإيران خطوة جديدة على طريق التقارب بين البلدين، في إطار استئناف العلاقات الثنائية بمبادرة صينية في مارس الماضي.

وفي هذا السياق، أعلنت نائبة وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني مريم جلالي دهكردي، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 استمرار الجهود الإيرانية والسعودية لتطوير العلاقات السياحية وإلغاء التأشيرة بين البلدين، بحسب ما أورده موقع “السومرية” العراقي.

وأضافت المسئولة الإيرانية المتواجدة حاليا في الرياض للمشاركة في فعاليات يوم السياحة العالمي، أنه "تم تبادل الأفكار مع وكيل وزير السياحة السعودي للعلاقات الدولية والسياحة الخارجية، سلطان المسلم، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض سبيل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين".

وأقيم يوم السياحة العالمي في الرياض، حيث اجتمع في هذا الحدث أكثر من 500 مسؤول وخبير من 120 دولة.

واستأنفت السعودية وإيران العلاقات بعد توسط الصين لإنهاء القطيعة التي استمرت سبع سنوات، واستعاد البلدين علاقاتهما الدبلوماسية وتبادلا فتح السفارات في الرياض وطهران.