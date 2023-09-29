الاندماج الاقتصادي والتنمية بالقارة.. بيان مشترك من تونس وجنوب أفريقيا بشأن البريكس

أنهى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 زيارته الرسمية إلى جنوب أفريقيا، والتي بحث خلالها عددا من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، وأهمها منظمة بريكس.

وأصدرت وزارة الخارجية التونسية بيان بشأن مباحثات "عمار" في جنوب أفريقيا أوضحت فيه أن وزير الخارجية التونسي ونظيرته الجنوب أفريقية ناليندي باندور، أكدا على الحاجة إلى مزيد من التعاون الثنائي بين البلدين، وضرورة البدء في الإعداد للدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين فضلا عن إتمام الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على بروتوكول الاتفاق حول المشاورات الدبلوماسية بين تونس وجنوب إفريقيا.

وأضاف البيان أن الجانبان اتفقا على تعزيز التعاون مع بقية البلدان الإفريقية لتحقيق أهداف السّلم والإستقرار والإندماج الإقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وتباحثا بشأن ضرورة التعاطي مع الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وشدد الجانبان على أن الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين ستمثل إطارا لدفع التعاون الإقتصادي الثنائي ومزيد التفاوض حول مذكرة التفاهم المزمع توقيعها في وقت لاحق بين وزيري التجارة والصناعة بالبلدين.

وتم خلال زيارة وزير الخارجية التونسي إلى جنوب أفريقيا، التوقيع على ما لايقل عن خمس مذكرات تفاهم مع ولايتي مدنين وقابس وعدد من المؤسسات الإقتصادية، إلى جانب الإشارة إلى الإستعدادت للتوقيع على مذكرتي التفاهم في مجال التعاون الإقتصادي والفلاحي والتي وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما إلى النقاشات المثمرة بين الجانبين لإنشاء مجلس الأعمال التونسي-الجنوب إفريقي، والتطرق إلى اتفاقيات التعاون في مجالات السياحة والثقافة والفنون وما تتطلبه من إعداد خطط عمل حتى تكون جاهزة للتوقيع في قادم المواعيد.

أكد الجانبان عزمهما على تفعيل هذه المبادرات قبل أو خلال الدورة السادسة من اللجنة المشتركة التونسية الجنوب إفريقية المزمع عقدها ببريتوريا سنة 2024.

وتباحث الجانبان بشأن عدد من المسائل التي تهمّ القارة الإفريقية لاسيّما تفعيل مبادرة "إسكات البنادق" والعمل على تحقيق أهداف الأجندة الإفريقية 2063، واستعرض الجانبان نتائج القمة 15 الأخيرة لمنظمة البريكس التي استضافتها جنوب إفريقيا مؤكدين على أهمية هذا التكتل وداعين إلى تعميق الشراكة بينه وبين البلدان الإفريقية.

وشدد الجانبين على أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كشرط أساسي لتحقيق التنمية في افريقيا عبر ما توفره من فرص لتطوير التبادل التجاري بين بلدان القارة.