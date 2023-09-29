عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

14 متدربا على 8 مهن بسوهاج يعرضون تجاربهم الناجحة وبدء مشروعاتهم الصغيرة

صدى البلد

أستضافت مديرية العمل بمحافظة سوهاج وفداً من برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة لمتابعة سير البرامج التدريبية المنفذة بالتعاون بين الوزارة والبرنامج، بمركز تدريب مهني سوهاج.

عقد لقاء مع المتدربين المتميزين، وكذلك لقاء كوادر المنصة الوطنية للتشغيل بسوهاج والذين جرى تدريبهم على برامج عمل المنصة وتسليمهم أجهزة تابلت للبدء في تحليل متطلبات المنشأت من فرص العمل والوظائف المطلوبة في المستقبل.   

يأتي  ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير احدث البرامج التدريبية لتأهيل الشباب على المهن المستحدثة ومهن المستقبل لمواكبة تغيرات أسواق العمل المحلية والدولية..

وأوضح الدكتور هشام ابو زيد مدير المديرية أن الوفد ضم، جيوتي دينجرا منسق تعزيز القدرات القطرية بالبرنامج ، ودعاء عرفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بالبرنامج ، ومحمد محي منسق البرنامج بسوهاج، بحضور عبير فؤاد مدير عام معلومات سوق العمل والاستخدام بالوزارة.  

 استهل الوفد زيارته بعمل لقاء مع كوادر المنصة الوطنية للتشغيل بسوهاج للبدء في تحليل متطلبات المنشأت من فرص العمل والوظائف المطلوبة في المستقبل للوصول لمعلومات محدثة بشكل مستمر عن التشغيل، واستمع الوفد لشرح مفصل من مدير عام معلومات سوق العمل عن المنصة وأهميتها واستراتيجية الوزارة في مشاركة أصحاب الأعمال لعرض احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي ، كما اوضحت توجيهات الوزير حسن شحاتة بتوفير كل أوجه الدعم اللازم لعمل المنصة باعتبارها احد تكليفات  الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة العمل في عيد العمال، كما اجري الوفد حوارا مع كوادر المديرية من فريق عمل المنصة ومطالبتهم بمزيد من التدريب المتخصص واستهداف الوزارة زيارات ميدانية للمنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر لتوسيع قاعدة البيانات.

واضاف مدير المديرية، ان الوفد زار مركز التدريب المهني بسوهاج ونظمت المديرية لقاء مع عدد 14 من النماذج الناجحة التي تلقت تدريبات مهنية مجانية بالتعاون بين الوزارة والبرنامج على مهن الفندقة الشاملة، التسويق الإلكتروني، الخياطة والتفصيل ، صيانة المحمول ، صيانة الحاسب الآلي ، صيانة أجهزة التبريد والتكييف والذين تلقوا تدريبات في مراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا..                    

واستمع الحضور للمتدربين الذين بدأوا مشروعاتهم الصغيرة بعد الاستفادة من البرامج التدريبية المجانية، مبدين سعادتهم بهذه التدريبات التي فتحت لهم مجالات متعددة في سوق العمل، كما وجه الشباب دعوتهم لباقي الشباب والفتيات للتقديم على الدورات التدريبية التي توفرها مجاناً وزارة العمل والتي فتحت لهم أبواب رزق ووفرت لهم حياة كريمة وأصبحوا أصحاب مشروعات، كما تفقد الوفد دورة التسويق الإلكتروني الثانية المنعقدة بالمركز، والاستماع لآراء المتدربين في الدورة باعتباره من أهم الوظائف حاليا ولا يحتاج سوي لمزيد من التدريبات ورفع المهارات ؛ حيث يمكن العمل من المنزل ولا يحتاج لتكلفة عالية لبداية مشروعاتهم ، كما تم مناقشة المتدربين في وجهتهم المقبلة بعد التدريب والتي اجمع المتدربين على رغبتهم في العمل بهذا المجال فور انتهاء التدريب.

واشار "ابو زيد" الي  انه في ختام الزيارة أبدت جيوتي دينجرا سعادتها بالتعاون بين البرنامج  والوزارة، وما لمسته من تطبيق حقيقي ومتميز بسوهاج لكافة أوجه التعاون ، كما ابدت سعادتها في مشاركة الوزارة في المنصة الوطنية للتشغيل  ، معبرة عن اعجابها بالنماذج التي تلقت التدريبات المهنية وفتحت مشروعات صغيرة ناجحة وتدر عليهم دخلاً جيداً ، وتقدير برنامج الأغذية العالمي للتعاون مع وزارة العمل وتطلع البرنامج لمزيد من أوجه التعاون لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

1000072125
1000072125
1000072127
1000072127
1000072123
1000072123

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

ترشيحاتنا

يوسف منصور يحذر من اللبن: مخصص لأبناء البقرة

فيضانات عارمة تجتاح نيويورك وتغرق شوارعها.. فيديو

بكري: المادتان 140 و241 من الدستور تكفلان حق الرئيس السيسي للترشح في انتخابات 2024

يوسف منصور : ليس لدي موهبة التمثيل ودخلت الفن بالصدفة

جمال شقرة: عدم تصوير حرب أكتوبر أضاع فرصة توثيق البطولات الفردية للجنود

تقاعد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فريك بالدجاج

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

فيديو

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ