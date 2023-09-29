14 متدربا على 8 مهن بسوهاج يعرضون تجاربهم الناجحة وبدء مشروعاتهم الصغيرة

أستضافت مديرية العمل بمحافظة سوهاج وفداً من برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة لمتابعة سير البرامج التدريبية المنفذة بالتعاون بين الوزارة والبرنامج، بمركز تدريب مهني سوهاج.

عقد لقاء مع المتدربين المتميزين، وكذلك لقاء كوادر المنصة الوطنية للتشغيل بسوهاج والذين جرى تدريبهم على برامج عمل المنصة وتسليمهم أجهزة تابلت للبدء في تحليل متطلبات المنشأت من فرص العمل والوظائف المطلوبة في المستقبل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير احدث البرامج التدريبية لتأهيل الشباب على المهن المستحدثة ومهن المستقبل لمواكبة تغيرات أسواق العمل المحلية والدولية..

وأوضح الدكتور هشام ابو زيد مدير المديرية أن الوفد ضم، جيوتي دينجرا منسق تعزيز القدرات القطرية بالبرنامج ، ودعاء عرفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بالبرنامج ، ومحمد محي منسق البرنامج بسوهاج، بحضور عبير فؤاد مدير عام معلومات سوق العمل والاستخدام بالوزارة.

استهل الوفد زيارته بعمل لقاء مع كوادر المنصة الوطنية للتشغيل بسوهاج للبدء في تحليل متطلبات المنشأت من فرص العمل والوظائف المطلوبة في المستقبل للوصول لمعلومات محدثة بشكل مستمر عن التشغيل، واستمع الوفد لشرح مفصل من مدير عام معلومات سوق العمل عن المنصة وأهميتها واستراتيجية الوزارة في مشاركة أصحاب الأعمال لعرض احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي ، كما اوضحت توجيهات الوزير حسن شحاتة بتوفير كل أوجه الدعم اللازم لعمل المنصة باعتبارها احد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة العمل في عيد العمال، كما اجري الوفد حوارا مع كوادر المديرية من فريق عمل المنصة ومطالبتهم بمزيد من التدريب المتخصص واستهداف الوزارة زيارات ميدانية للمنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر لتوسيع قاعدة البيانات.

واضاف مدير المديرية، ان الوفد زار مركز التدريب المهني بسوهاج ونظمت المديرية لقاء مع عدد 14 من النماذج الناجحة التي تلقت تدريبات مهنية مجانية بالتعاون بين الوزارة والبرنامج على مهن الفندقة الشاملة، التسويق الإلكتروني، الخياطة والتفصيل ، صيانة المحمول ، صيانة الحاسب الآلي ، صيانة أجهزة التبريد والتكييف والذين تلقوا تدريبات في مراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا..

واستمع الحضور للمتدربين الذين بدأوا مشروعاتهم الصغيرة بعد الاستفادة من البرامج التدريبية المجانية، مبدين سعادتهم بهذه التدريبات التي فتحت لهم مجالات متعددة في سوق العمل، كما وجه الشباب دعوتهم لباقي الشباب والفتيات للتقديم على الدورات التدريبية التي توفرها مجاناً وزارة العمل والتي فتحت لهم أبواب رزق ووفرت لهم حياة كريمة وأصبحوا أصحاب مشروعات، كما تفقد الوفد دورة التسويق الإلكتروني الثانية المنعقدة بالمركز، والاستماع لآراء المتدربين في الدورة باعتباره من أهم الوظائف حاليا ولا يحتاج سوي لمزيد من التدريبات ورفع المهارات ؛ حيث يمكن العمل من المنزل ولا يحتاج لتكلفة عالية لبداية مشروعاتهم ، كما تم مناقشة المتدربين في وجهتهم المقبلة بعد التدريب والتي اجمع المتدربين على رغبتهم في العمل بهذا المجال فور انتهاء التدريب.

واشار "ابو زيد" الي انه في ختام الزيارة أبدت جيوتي دينجرا سعادتها بالتعاون بين البرنامج والوزارة، وما لمسته من تطبيق حقيقي ومتميز بسوهاج لكافة أوجه التعاون ، كما ابدت سعادتها في مشاركة الوزارة في المنصة الوطنية للتشغيل ، معبرة عن اعجابها بالنماذج التي تلقت التدريبات المهنية وفتحت مشروعات صغيرة ناجحة وتدر عليهم دخلاً جيداً ، وتقدير برنامج الأغذية العالمي للتعاون مع وزارة العمل وتطلع البرنامج لمزيد من أوجه التعاون لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

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