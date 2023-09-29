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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وضع اللمسات النهائية قبل انطلاق البطولة الإفريقية السادسة عشر للرماية.. تفاصيل

صدى البلد

يواصل الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسني، تجهيزاته؛ استعدادا لاستضافة البطولة الإفريقية السادسة عشر للرماية "بندقية ومسدس"، على مستوى الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، والتي تستضيفها مصر.

ومن المقرر مشاركة نحو 250 رامٍ ورامية من 15 دولة إفريقية، وهي: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف".

وتقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر 2023، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتابع حازم حسني آخر الاستعدادات والتجهيزات، داخل ميادين الرماية بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فيما أكد رئيس الاتحاد الإفريقي والمصري للرماية، أن الفائز بالمركز الأول في البطولة الإفريقية السادسة عشر للرماية (بندقية ومسدس) سيتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس المقبلة 2024.

وكان حازم حسني قد حضر اجتماعا موسعا مع  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ للوقوف على تفاصيل استضافة مصر للبطولة الإفريقية السادسة عشر للرماية.

وبحث وزير الشباب والرياضة استعدادات استضافة البطولة، والأماكن المقترحة لاستقبال اللاعبين المشاركين، والإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها؛ للحفاظ على سلامة المشاركين.

كما جرى التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وجميع الجهات المعنية؛ لخروج البطولة بشكل مشرف، مثلما اعتاد الاتحاد المصري للرماية خلال الأعوام الماضية.

الجدير بالذكر، أن مصر تستضيف البطولة على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات القارية والعالمية؛ نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، حيث تضاهي أفضل ميادين الرماية على مستوى العالم.

البطولة الافريقية مصر عبدالفتاح السيسي

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