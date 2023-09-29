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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم الدبيس: الفوز على سان جورج مهم.. وهدفنا التتويج باللقب

صدى البلد

عبر كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في الفوز الذي حققه الأهلي برباعية نظيفة على حساب سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن التأهل إلى الدور التالي مرحلة ضمن مراحل عديدة وصعبة في مشوار المنافسة على البطولة، وأن المنافسة على الصعيد القاري صعبة للغاية، وتزداد صعوبتها مع الأدوار المقبلة.

وأشار إلى أن بطولة إفريقيا تمثل الحلم الكبير للجميع داخل الفريق، خاصة أن الأهلي حامل اللقب ويسعى للاحتفاظ بها والتأهل لكأس العالم للأندية بشكل مستمر.

وأضاف: «مستر كولر تحدث معنا عن أهمية الفوز في المباراة، وطالبنا بأن نقدم كل ما لدينا، وبين شوطي المباراة أكد ضرورة العمل على تسجيل المزيد من الأهداف».

وأكمل: «سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني، وأتمنى أن أحافظ عليها، وأشكر زملائي على دعمهم لي في مشاركتي الأولى بالبطولة، والمنافسة قوية للغاية، واستفدت من وجود أسماء كبيرة في الفريق خاصة علي معلول الذي يدعمني بشدة».

 

كريم الدبيس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلى سانت جورج الاثيوبي دوري ابطال افريقيا

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