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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتوجيهات رئاسية | وضع خطة لزيادة المكافآت المالية لجميع الرياضيين بمصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً بلاعبي منتخبات مصر المختلفة مطلع الأسبوع المقبل، لاستعراض الخطة المتكاملة لزيادة قيمة المكافآت المالية للرياضيين خلال العام الحالي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجلسة "حكاية وطن" والتي عقدت الثلاثاء الماضي بالاسماعيلية.


أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطة تهدف إلى تحفيز اللاعبين وتقدير جهودهم وتضحياتهم في تمثيل المنتخبات الوطنية، وستشمل تلك الزيادات المقترحة في المكافآت مختلف الرياضات، مشيراً إلي أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية والقيادة السياسية وحرصها علي مواصلة دعم الرياضة والرياضيين، لتعزيز أهمية دور الرياضيين المصريين في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عالياً في كافة المحافل العالمية.


أشار "صبحي" إلي حرص فخامة الرئيس علي دعم الرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، مؤكداً علي أن هذا الاجتماع يهدف إلى بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

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