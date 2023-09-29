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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسبب مرضا خطيرا.. حسام موافي يحذر من تربية الحمام

حسام موافى
حسام موافى

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تربية الحمام في المنزل لكونه من أكثر الطيور التي تسبب تليف الرئة.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أضعف عضو في الجسم هي «الرئة»، محذرا المدخنين من خطورة التدخين، لأن التدخين سببا رئيسيا لتلف الرئة.

وتابع: زراعة الرئة تحتاج إلى وجود شخصين متبرعين للمريض، وفي مصر عمليات زراعة الرئة ليست متقدمة مثل باق الدول وأن السبب الرئيسي لحدوث تليف الرئة وجود طيور بالمنزل، مؤكدًا أن الحمام من أكثر الطيور التي تسبب تليف الرئة.

أكسدة الأكسجين


وأكمل: الأكسجين حيز لا يتعدى خمس الهواء، كما أن هناك أعضاء في الجسم تعمل على عدم أكسدة الأكسجين، وتعد الرئة من أبزر الأعضاء التي تعمل على الحفاظ على الأكسجين.

وأوضح موافي، أن المصابين بتليف الرئة عادة ما يحتاجون لأكسجين، ويجب على المريض إيجاد شخصين متبرعين لإتمام عملية زراعة الرئة.

الحالات الحرجة الدكتور حسام موافي الكبد المدخنين حسام موافي خطورة التدخين

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