حسام موافي: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة حسنة

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ بعد ترويج بعض الأشخاص أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة، معقبًا: «الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة».

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ويكون ذلك من خلال اتباع أوامره، واجتناب نواهيه.

تبادل الحلوى

وأضاف موافي: أنا ضد الاحتفال بالمولد النبوي من خلال تناول وتبادل الحلوى، محذرا مرضى السكر والسمنة من الإفراط في تناول حلاوة المولد؛ لأنها ليست في ديننا.

وأوضح حسام موافي، أن هناك 3 صفات، إذا حافظ المسلم عليها؛ كان بجوار النبي في الجنة، وهي: «أصحاب الأخلاق الطيبة، والموطؤون أكنافا، والذين يألفون ويؤلفون».