رئيسة الوزراء الإيطالية تقطع وعدا لتونس.. ما القصة؟

وعدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، تونس بصرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة البلد العربي الأسبوع المقبل.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، خلال مؤتمر صحفي في مدينة فاليتا، أنه "ستبدأ الدفعة الأولى من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل.. إنها إشارة ملموسة"، بحسب ما أوردته وكالة "نوفا" الإيطالية.

وشددت ميلوني على الحاجة إلى استئناف الشراكة مع تونس التي "تعطي إشارات مريحة"، مشيرة إلى "إنه نموذج يجب استخدامه بشكل عام مع دول شمال إفريقيا".

ووقعت تونس مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، خلال شهر يوليو الماضي، في محاولة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.