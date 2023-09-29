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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء الدورة الخامسة من ملتقى أفلام المحاولة.. وتامر عبد المنعم يسلم الجوائز

ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة

انتهت فاعليات ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة، والذي تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم رئيس الملتقى، منذ قليل، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

حضر فاعليات ختام ملتقى أفلام المحاولة، الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الملتقى، والمخرج أشرف فائق، الدكتور أشرف محمد، الدكتور مجدي الناظر، عصام حلمي، الدكتورة مروة عزب، زايد نايف، الدكتور نادر رفاعي، الدكتور يسري المناديلي، المخرج محمد صابر، الدكتورة منى شعير.

كما حضر أعضاء لجنة التحكيم، الدكتور يسري المناديلي، والدكتور أشرف راجح.

وقدمت فرقة التذوق للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو محمود أبوزيد، مجموعة من أفضل أغانيها.

ومن ناحية أخرى شاهدت لجنة التحكيم 11 فيلما تسجيليا و19 فيلما روائيا قصيرا داخل المسابقة الرسمية للملتقى.

جوائز ملتقى أفلام المحاولة 

واستقرت اللجنة على توزيع جوائز الفائزين في الملتقى كالتالي:

  • جائزة سعيد الشيخ في المونتاچ ساندرو كنعان عن فيلم ري موت.
  • جائزة عبدالعزيز فهمي في التصوير يوسف شعبان عن فيلم رحال.
  • جائزة لينين الرملي في السيناريو حسام شاكر، سمر الهنداوي عن فيلم ري موت.
  • جائزة فريد شوقي في التمثيل منه الفيومي عن فيلم مهما طال البعاد.
  • جائزة سمير سيف في الإخراج سمر الهنداوي عن فيلم ري موت.
  • جائزة رأفت الميهي أفضل تجديد وابتكار سمر الهنداوي عن فيلم ري موت.
  • جائزة صلاح مرعي "لجنة التحكيم الخاصة" الطفلة داله حربي عن فيلم هاعزم أصحابي.
  • جائزة رمسيس مرزوق أفضل فيلم تسجيلي قصير المخرج عصام حلمي عن فيلم أبو سمبل - قدس الأقداس.
  • جائزة وحيد حامد أفضل فيلم روائي قصير شريف محفوظ عن فيلم ممكن العب معاكوا.
     

وكان الفنان تامر عبد المنعم، قد أعلن خلال افتتاح الملتقى، أن هذه الدورة هي الأخيرة تحت رئاسته، وأنه بدءا من الدورة القادمة، سيترأس الملتقى، الناقد الدكتور مارو رفاعي الأستاذ بأكاديمية الفنون.

ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة
تامر عبدالمنعم الفنان تامر عبدالمنعم نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني

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