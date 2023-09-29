رئيس قضايا الدولة يشهد ختام دورة "صياغة عقود الاستثمار وطرق فض المنازعات"

شارك اليوم الجمعة المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، في فعاليات ختام دورة فن صياغة عقود الاستثمار وطرق فض منازعتها، حيث قام بتسليم الشهادات للمشاركين.



وحضر حفل ختام الدورة، نواب رئيس الهيئة وهم المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي مدير مركز الدرسات رئيس المكتب الفني، والمستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس مركز الدرسات نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، المستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد، والمستشارة ليلي قاسم عضو قسم المنازعات الخارجية، والمستشارة مرفت عراقي عضو مركز الدراسات، والمستشارة سلمي أمين عضو مركز الدراسات منسق الدورة.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

IMG-20230929-WA0032

IMG-20230929-WA0034

IMG-20230929-WA0033