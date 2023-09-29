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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 أيام من الحشد المتواصل..

أمين مستقبل وطن الشروق: نشهد سيمفونية رائعة أمام الشهر العقاري تأييدا للرئيس السيسي

صدى البلد

على مدار 5 أيام متواصلة ، لم تنقطع طوابير المواطنين، أمام مقرات الشهر العقاري بمحافظة القاهرة لعمل توكيلات لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال خطة مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي تليق بقيمة مصر والمصريين، والتي بدأها الرئيس منذ توليه حقبة الرئاسة.

ومن بين هذه المشاهد التي وقف المواطنين في طوابير طويلة ، حبا في الوطن ودعما للاستقرار وتمهيدا لإنطلاق الجمهورية الجديدة في فترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي لاستكمال ملامح الجمهورية التي أعلن عن استراتيجيتها مؤخرا ، شهد مكتب الشهر العقاري بمدينة الشروق سيمفونية رائعة لاصطفاف المواطنين أمام الشهر العقاري، وسط تواجد أمني ملحوظ لتسهيل عملية تحرير التوكيلات ، وتوفير الجو الملائم للمواطنين، رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

ولم يتوقف حزب مستقبل وطن الشروق ، برئاسة أمينه العام المهندس إبراهيم شفيق ، والدكتور أبو بكر عبد ربه أمين التنظيم ، وجميع أمانات وأعضاء أمانة الحزب بالشروق ، عن تقديم الدعم الكامل والقيام بأعمال التنظيم للظهور بشكل لائق أمام مكتب الشهر العقاري بالمدينة.

وأكد المهندس إبراهيم شفيق، أن جميع المنتمين لأمانة حزب مستقبل وطن مدينة الشروق، يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير جو ملائم للمواطنين أثناء عمل توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أنهم يقدمون كافة المساعدات لكبار السن والمواطنين، لسرعة إنهاء إجراءات تحرير التوكيلات.

ووجه أمين القسم، الشكر لجميع أعضاء الحزب في مدينة الشروق ولرجال قسم شرطة الشروق ولقيادات جهاز المدينة ، مؤكدا أن الجميع يتكاتف من أجل تحقيق مستقبل مشرق للوطن ، ودعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما تم بنائه خلال السنوات الماضية.

من جهته، أكد الدكتور أبو بكر عبد ربه ، أن المواطنين انطلقوا نحو مقر الشهر العقاري من أنحاء المدينة، مؤكدين على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مصر إلى بر الأمان بعد أن وجه ضربات قاضية للإرهاب بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ، فضلا عن إنشاء مشاريع تنموية كبيرة، كما أعاد للدولة هيبتها وسيادتها إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أمين التنظيم، أن المواطنين وقفوا موقفا بطوليا أمام مكتب الشهر العقاري بمدينة الشروق منذ أول يوم في حشود لم تنقطع، حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلام مصر، معبرين عن كامل الدعم للرئيس وتحرير توكيلات لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

ونوه إلى أن الحشود تنوعت ما بين كبار سن وشباب وفتيات توافدوا جميعًا لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي وسط حالة من الهدوء الأمني الشديد بحضور ضباط مباحث قسم الشروق، على مدار الأيام الماضية.

 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر العقاري الشروق الجمهورية الجديدة توكيلات مشاريع تنموية

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