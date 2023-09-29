ارتفاع قيمة التداول بالبورصة إلى 277.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 277.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، في حين بلغت كمية التداول نحو 47.1 مليار ورقة منفذة على 4.527 مليون عملية.

يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 179.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 44.4 مليار ورقة منفذة على 4.28 مليون عملية خلال الربع الماضي، واستحوذت الأسهم على 54.84% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.16%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 211 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثالث من عام 2023، ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 18.2%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 14.2% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 7.05% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 13.64% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.