96 مليار جنيه..حسام عبد الغفار: طفرة تاريخية بالقطاع الصحي في عهد السيسي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك طفرة تاريخية بالقطاع الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن تم إطلاق العديد من للمشروعات والمبادرات لصحة المصريين.



وأضاف حسام عبدالغفار، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن ٩٦ مليار جنيه تكلفة المشروعات والمبادرات التي تخص الصحة منذ عام ٢٠١٤، لافتا إلى أن التطوير في القطاع الصحي في كل محافظات مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتابع أن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لا توجد محافظة في مصر الا ويبنى فيها مستشفى جديد أو يتم تطوير مستشفى بها.