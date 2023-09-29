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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتعال حرائق وإطلاق نار داخل سجن في إيران

صدى البلد

اشتعل الحريق في سجن بجنوب غرب إيران، بسبب احتجاج النزلاء على تنفيذ حكم بالإعدام في حق أحد زملائهم.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 أنه عقب صدور حكم الإعدام بحق أحد النزلاء في سجن رامهرمز، بدأ عدد من السجناء أعمال شغب بإشعال النار، وأمكن سماع دوي إطلاق نار من خارج السجن.

وتكررت حالات أعمال الشغب في سجون إيران خلال السنوات الماضية، وسط تقارير دولية تتحدث عن سوء أوضاع نزلاء السجون، وفي أكتوبر من العام الماضي 2022 وتوفي 4 سجناء وجرح العشرات، في أعمال شغب شهدها سجن إيفين، الذي يضم نزلاء من دول غربية.

سجن ايران حكم بالإعدام سجن رامهرمز اطلاق نار

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