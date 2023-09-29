الباز: وجود سيرة سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي "فاتحة خير"

أشاد الإعلامي محمد الباز، بوجود سيرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي، بكتاب المهارات والأنشطة.

محمد الباز يعلق

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن وضع السيدة سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي "حكاية مفرحة"، متابعا: "زمان لما كنا بندرس كانت وزارة التعليم في مناهججها تقف عند مرحلة زمنية محددة، فنجد فقط في الشعراء حافظ إبراهيم وأحمد شوقي".

ولفت إلى أن أولادنا يجب أن يتعرفوا على فنانينا ورموز هذه البلد وقادة التنوير فيها، ولذلك فهو يرى أن وجود سميحة أيوب في المنهج "فاتحة خير".

وأوضح أن سميحة أيوب ساهمت في تشكيل جزء كبير من وجداننا الفني في المسرح والدراما التليفزيونية والسينما وتشعر أن لها هيبة خاصة لما تسترجع أدوارها.